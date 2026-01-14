55-летняя Клаудия Шиффер раскрыла секрет своей красоты

Актриса Клаудия Шиффер раскрыла свой секрет красоты. Об этом она рассказала в интервью d la Repubblica.

«В 90-е я была сконцентрирована на жесткой конкурентной борьбе за место на вершине индустрии. Переломный момент наступил в 30 лет, с первой беременностью, когда ответственность за другую жизнь заставила ее глубоко погрузиться в изучение вопросов питания и здоровья. Ее главные принципы — правильное питание, ежедневное движение, дыхательные практики и крепкие социальные связи», — заявила Шиффер.

Клаудия Шиффер состоит в браке с режиссером Мэттью Воном. Знаменитости сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

В конце августа Клаудия Шиффер опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом слитном купальнике с изображением фламинго и вырезами по бокам. Супермодель также надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость стояла в бассейне.