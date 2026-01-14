Актриса Эль Фаннинг снялась в бархатном топе с котом на руках

Актриса Эль Фаннинг стала лицом нового выпуска журнала Who What Wear. Об этом сообщается на официальном сайте.

Эль Фаннинг позировала в черном бархатном топе и с бантом на голове. В руках актриса держала игрушечного кота. Фотографом и арт-директором съемки выступил Сильвестр Мако.

В мае 2023 года Эль Фаннинг призналась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Однажды я не получила роль крупном проекте потому что — возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, — потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram-подписчиков», — отметила звезда.

Фаннинг не раскрыла, в каком именно фильме хотела сняться. Она добавила, что продюсеры ни разу не оказывали на нее давления с целью сотрудничать для крупных проектов. Она утверждает, что не все фильмы имеют такой успех, на который рассчитывают его создатели.