61-летняя Наталья Ветлицкая восхитила фанатов откровенной съемкой

Советская и российская певица, танцовщица и актриса Наталья Ветлицкая восхитила фанатов откровенной съемкой. Соответствующий пост появился на странице студии Nevori в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

На одном из кадров 61-летняя исполнительница позировала в полупрозрачном черном бюстгальтере и расстегнутой кожаной куртке. При этом она зачесала волосы назад, сделав укладку с эффектом мокрых прядей. Также артистку запечатлели в жилете и топе с глубоким декольте и леопардовой шубе.

Поклонники оценили пост в комментариях.