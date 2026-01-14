Как в 50 лет выглядеть на 35

С годами внешность меняется, поэтому важно понять, какие факторы влияют на процесс и как его замедлить. О том, как в 50 выглядеть на 35 лет, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Анна Васильченко.

«Конечно, хороший ежедневный уход — это важно, это основа. Мягкое очищение, тоник с антиоксидантами, сыворотки с пептидами, ретинол вечером, увлажнение и SPF каждый день. Уделяем особое внимание области глаз, шее и зоне декольте — они стареют быстрее, чем лицо. В базовую бьюти-рутину стоит добавить еженедельные ритуалы, такие как кислотный пилинг для обновления, маски для гидратации и питания, самомассаж для свежего цвета и устранения отеков», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что важен профессиональный уход.

«Добавляем эстетические процедуры курсами — биоревитализацию, мезотерапию, RF-лифтинг, LED-терапию, легкий химический пилинг. Они стимулируют выработку коллагена, укрепляют каркас кожи, удерживают влагу и подготавливают дерму к будущим изменениям», — отметила Васильченко.

Косметолог подчеркнула, что не стоит забывать о своем образе жизни.

«Сон, достаточное количество воды, антиоксидантное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя — все это напрямую влияет на то, как мы будем выглядеть в 50. Добавьте в свой календарь визит к косметологу раз в полгода-год, отслеживайте реакции кожи и корректируйте уход под смену сезонов. Так вы создадите прочный коллагеновый «запас», который будет работать годами, а не месяцами», — рекомендовала она.

По мнению эксперта, профилактика работает лучше коррекции.

«В 30+ кожа еще «отзывчива»: она быстро реагирует на уход, процедуры и правильные привычки. Все, что вы вкладываете в нее, работает накопительно и становится вашим запасом молодости на годы вперед. Грамотная стратегия в этом возрасте — это не агрессивные вмешательства, а качественный базис: увлажнение, защита от солнца, антиоксиданты, стимуляция обновления и аккуратные аппаратные или инъекционные процедуры по показаниям. Снижение стресса и контроль вредных привычек — без этого эффект косметологических процедур не продержится долго», — высказалась косметолог.

Васильченко также перечислила три базовые задачи, которые формируют стратегию ухода и работают как инвестиция в красоту.

«Первая задача: сохранить каркас. После 30 кожа каждый год теряет немного коллагена, и это происходит незаметно, без драмы. Поэтому главная задача на данном этапе — регулярно напоминать коже, что ей все еще нужно строить опору: поддерживать плотность, упругость, внутренний тонус. Вторая задача: удержать влагу и защитить кожу. Обезвоженная кожа стареет быстрее любой другой — она тоньше, чувствительнее, быстрее покрывается морщинами. Третья задача: минимизировать накопленные повреждения. Солнце, грязный воздух, хронический стресс, недосып — влияние таких негативных факторов не сразу заметно в отражении зеркала, но отлично «проявляется» спустя годы пигментацией, неровным тоном и дряблостью», — объяснила она.

Врач также дала рекомендации по выстраиванию anti-age фундамента.