Игрушечная грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае из-за брака

Игрушечная лошадка красного цвета стала хитом продаж в Китае в преддверии Китайского Нового года. Все из-за производственного брака, который сделал игрушку грустной, пишет издание The Paper.

Сначала в сети распространилось фото плюшевой лошади, у которой был вышит рот «вверх ногами», из-за этого «улыбающаяся лошадка» («Сяосяома») превратилась в «плачущую лошадку» («Кукума»). Издание отмечает, что бракованная версия сильно понравилась людям.

В результате руководитель магазина игрушек распорядилась не менять швы и оставить лошадку грустной. В итоге производственные линии пришлось расширить с двух до более чем десяти, а среднесуточный выпуск достиг 15 тысяч единиц. Отмечается, что магазин принимает заказы уже на март.

Кроме того, торговая точка решила запатентовать дизайн плачущей лошади. При этом изначальную цену в 25 юаней (порядка 300 рублей), установленную еще до популярности игрушки, повышать не станут.

По китайскому гороскопу 2026 год является годом Красной Огненной Лошади. Празднование приурочено ко второму новолунию после зимнего солнцестояния — 17 февраля.