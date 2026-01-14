Директор по развитию объяснила, в чем уникальность русского бьюти-кода

Российская косметология задает собственный темп и стандарты, а физиологические и культурные особенности формируют уникальный подход к красоте. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по развитию клиники красоты «Бьюти Лаунж» Наташа Гольтякова.

«Именно функциональность сегодня становится фирменной чертой российского косметолога, ведь он выполняет роль и дерматолога, и терапевта, и аналитика. Он смотрит на лицо не отдельно от человека, а как на отражение внутренних процессов. И в этом — та самая «вишенка на торте», которая делает российскую косметологию заметно отличной от остального мира», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что российская косметология развивается по американскому сценарию: с акцентом на технологии, оборудование и широкий спектр аппаратных возможностей.

«Российские клиники все чаще напоминают high-tech пространства, где эстетика соседствует с инженерной точностью, а парк аппаратов серьезных бьюти-клиник может конкурировать с ведущими центрами США. В России лицензия принадлежит юридическому лицу — клинике. И такой подход принципиально меняет всю модель: появляются сетевые центры, инвестиции в дорогостоящее оборудование, возможность масштабироваться и постоянно обновлять технологии. Это расширяет горизонты для развития эстетической косметологии, но и требует высокой квалификации и постоянного совершенствования специалистов. В России эстетическая клиника — это не один специалист с кушеткой, а полноценная экосистема», — добавила Гольтякова.

По мнению директора по развитию, структурный и культурный сдвиг является первостепенной причиной, почему сегодня российская косметология воспринимается как динамичная, технологичная и ориентированная на результат.

«У нас любят сложные протоколы, мощные передовые аппараты и эффект «здесь и сейчас» — именно это формирует тот самый высокий уровень, о котором теперь говорят не только внутри страны, но и за ее пределами. Другая весомая причина такого мощного роста эстетической косметологии в России кроется в типе старения. Для россиян характерны деформационно-отечный, усталый и мелкоморщинистый типы. Те самые, при которых лицо с возрастом будто теряет четкие линии: жировые пакеты смещаются вниз, овал «плывет», а взгляд становится тяжелее», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что в фокусе у российской косметологии сегодня качество кожи.

«Биоревитализация, мезотерапия, плазмотерапия, коллагеностимуляция — эти процедуры дают не только вау-эффект «здесь и сейчас», а пролонгированный результат. Это работа с плотностью кожи и восстановлением ее ресурса, которые сопровождаются здоровым сиянием.

Отдельно стоит сказать об эволюции контурной пластики — на сегодняшний день это поистине ювелирная процедура. И все это делается инновационными препаратами для контурной пластики», — высказалась эксперт.

Гольтякова заявила, что у российской косметологии есть свои «визитные карточки».

«Лет 10 назад весь мир обсуждал «русские губы» — узнаваемые, иногда чересчур смелые. Сегодня же у русской косметологии совсем другой код. Он про сочетание современных препаратов и технологий при строгом клиническом подходе, который не боится сложных многоуровневых решений. Конек российского врача-косметолога — грамотное сочетание методик. Врач предлагает решения не только для лица, но и для кожи головы, рук, тела. Причем для тела именно в медицинском смысле: аппаратные и инъекционные протоколы, высокие технологии, четкие показания. Никакой путаницы с уходовыми ритуалами — здесь работает врач, а не специалист по уходам или спа-терапевт», — объяснила директор.

И в заключение она отметила, что российский рынок косметологии сегодня — это скорость, сильная конкуренция и очень высокие ожидания.