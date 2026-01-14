В сети удивились внешности 18-летней дочери Николь Ричи

Американская актриса и певица Николь Ричи показала снимки дочери от музыканта Джоэла Мэддена Харлоу Мэдден и удивила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подруга светской львицы Пэрис Хилтон опубликовала детские снимки наследницы. Кроме того, она поделилась фото с празднования ее 18-летия. Так, на размещенном кадре дочь Ричи предстала в белом лонгсливе, с черными длинными прядями и наращенными ресницами.

Пользователи сети удивились внешности девушки и принялись обсуждать ее в комментариях под постом.

«Я отказываюсь верить в то, что ей 18», «Как жаль, что все они хотят подражать Кардашьян. Многие люди мечтают о натуральных волосах», «Надеюсь, она примет свою внешность такой, какая она есть», «Похоже, ее натуральный цвет волос и так был темным. Она очень милая», «Красивая девочка», «Копия матери», — высказывались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст вышла на публику с новым имиджем.