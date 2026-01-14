Популярная модель попала в объектив папарацци в мокром топе без бюстгальтера

Популярная американская модель Брукс Нейдер в откровенном виде попала в объектив папарацци во время отдыха на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Соответствующие снимки публикует Page Six.

28-летнюю манекенщицу и ее сестру Сару Джейн Нейдер запечатлели на пляже. Так, знаменитость предстала перед камерами в ярко-красных плавках от бикини и мокром укороченном топе, под которым отсутствовал бюстгальтер. Кроме того, Нейдер распустила волосы, надела солнцезащитные очки в белой оправе и дополнила свой эффектный образ круглыми золотыми серьгами.

Источник портала сообщил, что в настоящий момент модель находится в отпуске с подругами.

«Она отдыхает и восстанавливает силы, готовясь к 2026 году», — пояснил собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что Брукс Нейдер показала на фото внешность после удаления остатков филлеров из губ.