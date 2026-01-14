Модель Кафельникова снялась в рекламе в наряде с глубоким декольте

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась в наряде с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

27-летняя Алеся Кафельникова впервые начала сотрудничать с международным брендом Estee Lauder. Модель стала героиней новой рекламной кампании марки. На фото манекенщица предстала в белом наряде с глубоким декольте и золотых каффах. Визажист сделал звезде подиумов макияж в естественном стиле, а стилист уложил распущенные волосы.

В октябре Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Алеся Кафельникова вышла на публику в платье с разрезами по бокам, которое было украшено серебристыми стразами. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Манекенщица была запечатлена на закрытом мероприятии, организованном ливанским брендом Monot.