Юная невеста Григория Лепса выложила фото в купальнике

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба показала фигуру в купальнике. Девушка поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

19-летняя Аврора Киба позировала перед камерой в серебристом слитном купальнике. Возлюбленная Григория Лепса также надела черные солнцезащитные очки, серьги с бриллиантами и браслет. Девушка предстала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа на палубе яхты.

На днях Аврора Киба опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в белом кружевном макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила вьетнамками в тон, кольцом и браслетом. Девушка позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне лестницы и цветов.

В декабре Григорий Лепс вышел на публику с невестой Авророй Кибой. Девушка выбрала розовый топ с длинными рукавами и открытыми плечами, прозрачную юбку со стразами и велосипедки. Она дополнила образ серебристыми туфлями на каблуках и серьгами. 63-летний Григорий Лепс предпочел лиловый пиджак, рубашку с галстуком, брюки, ботинки и очки.

В сентябре Аврора Киба опубликовала фото, где была запечатлена в трусах на приеме у косметолога. Невеста Григория Лепса рассказала, что решилась на RF-лифтинг для того, чтобы убрать растяжки, которые у нее появились после похудения. Девушка отметила, что процедура также помогает в борьбе с морщинами и дряблостью, а также уменьшает локальные жировые отложения.

