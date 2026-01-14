Певица Наталья Подольская снялась на пальме в юбке с разрезом до бедра

Певица Наталья Подольская снялась на отдыхе на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Подольская позировала в пестром топ и юбке с разрезом до бедра. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа. В кадре она снялась на пальме.

«Амазонка», — написала Подольская.

На днях Наталья Подольская вышла в свет в красном корсетном мини-платье, которое дополнила туфлями. Поп-исполнительница также надела браслет и кольцо. Визажист сделал певице макияж с серебристыми тенями, черной тушью, румянами и розовой помадой. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны.

В октябре Наталья Подольская снялась в «голом» корсете из черного кружева, юбке-карандаш и кожаном тренче. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В наряде певица снялась для клипа ее мужа Владимира Преснякова.