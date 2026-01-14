Деми Мур объяснила, почему не собирается укорачивать волосы

Голливудская актриса Деми Мур в интервью изданию People объяснила, почему не собирается укорачивать волосы.

«Это больше всего подходит мне. Возможность менять свой образ с помощью париков и накладных прядей удовлетворяет мою потребность в переменах, но в конце концов мне нравится распускать волосы и видеть, как они ниспадают ниже пояса. Это как возвращение домой», — заявила актриса.

Деми Мур также рассказала, что с возрастом стала более внимательно относиться к уходу за волосами. По ее словам, она стремится, чтобы ее пряди были сильными и блестящими без чрезмерного воздействия средств. Актриса подчеркнула, что ей важно здоровье волос, а не их длина.

9 января Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе.