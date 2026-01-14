Россиянки отказываются от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши

Россиянки массово отказались от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши Юлии Бурцевой. Об этом сообщает издание Baza.

© Lenta.ru

С начала года частные клиники, занимающиеся увеличением ягодиц с помощью филлеров, начали резко терять клиентов. Представители медучреждений из Москвы, Казани, Иркутска и Владивостока сообщили о падении спроса на процедуру до 40 процентов. Ранее клиники проводили по четыре-шесть консультаций в сутки, а теперь — по одной-две в неделю. При этом те пациенты, которые все же интересовались процедурой, после беседы с врачом пропадают.

Нерешительность россиянок на увеличение ягодиц эксперты связывают с инцидентом, который произошел с 38-летней блогершей в московской клинике Elmas Clinic 4 января. Во время процедуры у Бурцевой развился анафилактический шок, вследствие чего она впала в кому. По данным Telegram-канала 112, манипуляцию проводила 26-летняя девушка без профильного образования и лицензии. Против нее возбудили уголовное дело.

В то же время журналисты отмечают, что косметологи начали предлагать пациентам альтернативу филлерам — препараты на основе молочной кислоты, а клиники — липофилинг и импланты. Однако несмотря на это женщины все же детально распрашивают врачей о возможных рисках и осложнениях, хотя раньше ими не интересовались.