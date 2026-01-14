Россиянки отказываются от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши

Россиянки отказались от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши

Россиянки массово отказались от увеличения ягодиц после смерти известной блогерши Юлии Бурцевой. Об этом сообщает издание Baza.

С начала года частные клиники, занимающиеся увеличением ягодиц с помощью филлеров, начали резко терять клиентов. Представители медучреждений из Москвы, Казани, Иркутска и Владивостока сообщили о падении спроса на процедуру до 40 процентов. Ранее клиники проводили по четыре-шесть консультаций в сутки, а теперь — по одной-две в неделю. При этом те пациенты, которые все же интересовались процедурой, после беседы с врачом пропадают.

Нерешительность россиянок на увеличение ягодиц эксперты связывают с инцидентом, который произошел с 38-летней блогершей в московской клинике Elmas Clinic 4 января. Во время процедуры у Бурцевой развился анафилактический шок, вследствие чего она впала в кому. По данным Telegram-канала 112, манипуляцию проводила 26-летняя девушка без профильного образования и лицензии. Против нее возбудили уголовное дело.

В то же время журналисты отмечают, что косметологи начали предлагать пациентам альтернативу филлерам — препараты на основе молочной кислоты, а клиники — липофилинг и импланты. Однако несмотря на это женщины все же детально распрашивают врачей о возможных рисках и осложнениях, хотя раньше ими не интересовались.