Певица Ольга Серябкина снялась в мини-юбке из перьев и прозрачном топе

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина снялась в горах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ольга Серябкина позировал в красном прозрачном топе, мини-юбке из перьев и меховом шарфе. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж.

«Муж подвинется?», «Какой образ», «Шикарна», — написали пользователи соцсетей.

© Соцсети

На прошлой неделе Ольга Серябкина опубликовала видео в образе снегурочки. Она вышла на публику в белом облегающем комбинезоне с меховой отделкой, который дополнила туфлями на каблуках в тон. Певица также надела золотую корону. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с розовым блеском для губ.

До этого Ольга Серябкина выступила в черном топе с прозрачными вставками, который дополнила легинсами в тон, белой меховой накидкой и туфлями на каблуках. Певица также надела золотые массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой.