Майли Сайрус снялась в платье с экстремальным разрезом

Певица и актриса Майли Сайрус показала фигуру в платье с экстремальным разрезом. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Майли Сайрус предстала перед камерой в черном макси-платье на одно плечо с разрезом до бедра. Певица добавила к образу туфли на каблуках, каффы и сумку Saint Laurent. Поп-исполнительница позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с черной подводкой и блеском для губ.

На прошлой неделе Майли Сайрус появилась на красной дорожке Международной кинопремии в Палм-Спрингс. Сначала певица позировала с солнцезащитными очками в руках, а позже решила надеть их. В этот момент один из фотографов стал кричать, чтобы поп-исполнительница не делала этого. Мужчину также поддержали коллеги. Однако артистке не понравилась просьба, поэтому она отчитала фотографа на публике.

«Когда ты на меня кричишь, я делаю наоборот. Я знаю тебя 20 лет. Если ты говоришь мне не надевать очки, я их надеваю. Просто скажи: «О, мне очень нравятся эти очки!». Тогда я их сниму», — сказала звезда.

После этого Сайрус вернулась к фотозоне, чтобы продолжить позировать. При этом она держала очки в руке.