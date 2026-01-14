Как носить легинсы с сапогами зимой — тренд 90-х снова актуален

Это сочетание, которое в 90-е считалось почти униформой любой приличной женщины, сегодня возвращается уже в более выверенном, взрослом и спокойном виде.

Сейчас высокие сапоги с легинсами — это часть комфортного городского образа, который работает и зимой, и в переходный сезон. Главное — правильные пропорции и материалы. Стилист Алина Лобанова рассказала о деталях, которые помогают сделать этот дуэт современным и элегантным.

Ставка на плотные легинсы

Зимой актуальны только плотные модели: матовые, с хорошей посадкой и без блеска который считался верхом шика примерно 30 лет назад.

«Идеально работают легинсы с добавлением шерсти, вискозы или плотного хлопка, а также кожаные и эко-кожаные варианты. Они держат форму, не выглядят домашними и спокойно выдерживают соседство с высокими сапогами», — говорит эксперт.

Высокие сапоги как основа образа

Лучше всего смотрятся сапоги с высоким голенищем — до колена или чуть выше. Это может быть классическая кожа, замша или модели с мягким, слегка присборенным верхом. Каблук не обязателен: плоская подошва, устойчивый квадратный каблук или аккуратная платформа выглядят одинаково актуально. Важно, чтобы сапоги не были слишком облегающими, иначе образ рискует уйти в сторону ретро без иронии, а этого как раз лучше избегать.

Удлиненный верх вместо короткого

Ключ к современному прочтению — баланс объемов. Легинсы требуют удлиненного верха: свитеры ниже линии бедра, объемные кардиганы, жакеты мужского кроя, пальто-халаты. Такой подход делает образ лаконичным и завершенным, убирая лишнюю откровенность и добавляя стильности жительнице мегаполиса.

Слои и фактуры

Лучше всего эта комбинация раскрывается в многослойных образах.

«Легинсы и сапоги становятся фоном для игры текстур: шерсть, кашемир, кожа, трикотаж, плотный хлопок. Один выразительный элемент — например, длинный шарф, ремень поверх пальто или структурированная сумка — сразу переводит комплект в категорию продуманного и интересного», — подчеркивает стилист.

Нейтральная палитра с одним акцентом

Черный, графитовый, шоколадный, молочный, темно-синий — идеальная база для такого образа. Если хочется цвета, лучше ограничиться одним акцентом: сумкой, перчатками или шарфом. Тогда легинсы с сапогами выглядят как часть вдумчиво подобранного ансамбля, а не компромисс между удобством и стилем.