Вечерний выход в минус 20: как выглядеть роскошно и не замерзнуть

Морозная зима часто ставит перед женщинами сложный выбор: красота или комфорт. Особенно если речь идет о празднике или вечеринке. Однако холод — это не повод отказываться от элегантного образа.

© WomanHit.ru - МК

Грамотно выстроенный лук для улицы и для помещения позволит выглядеть уместно, статусно и при этом чувствовать себя комфортно даже при морозной погоде. Как это сделать, нам рассказала персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова.

Верхняя одежда как часть образа

Для вечернего выхода зимой очень важно подобрать подходящую верхнюю одежду.

«Лучшим вариантом будет длинная пушистая шуба. Она выглядит уместно и хорошо греет. В качестве альтернативы может быть теплое шерстяное пальто или дубленка», — советует стилист.

Теплые аксессуары

Чтобы не испортить укладку, но и не замерзнуть, на голову можно накинуть теплый кашемировый палантин. Также, согреться поможет вязаная косынка или капор. Трендовым решением закрыть шею будет меховая манишка или меховой шарф в сочетании с зимним пальто. А кожаные перчатки завершат образ.

Обувь без компромиссов

Хорошим решением будет взять с собой нарядную сменную обувь, а на улице быть в теплых сапогах или элегантных ботинках. Эксперт:

«Если же переобуваться на мероприятии вам не хочется, то под брюки можно надеть утепленные ботильоны на устойчивом каблуке, а под платье подобрать подходящие сапоги».

Дополнительный слой

Если образ планируется открытый — с декольте, без рукавов или из очень тонкой ткани, то лучше всего продумать второй слой.

«Он согреет и на улице, и в помещении. При этом его всегда можно будет снять по необходимости. В качестве второго плечевого слоя может быть жакет прямого кроя, меховая накидка или нарядный кардиган», — советует Анастасия.

Колготки — важный элемент

Для вечернего образа уместны только тонкие колготки. Если это цветные или черные варианты — то они могут быть плотностью до 40 ден. Если колготки телесного цвета — то не более 20 ден. Стилист:

«Очевидно, что в минус 20 на улице в таких находиться не комфортно. Поэтому, помимо длинной верхней одежды и высоких сапог, можно утеплиться легинсами-термобельем. Под брюками их можно оставить в помещении, а если образ с платьем или юбкой, то термобелье можно снять и убрать в сумочку, много места оно не займет».

Материалы и ткани

Для праздничного зимнего образа отлично подойдут плотные материалы с благородной фактурой — бархат, твид, костюмная шерсть. Они создают ощущение статусности образа и не требуют лишних слоев. Длина миди или макси всегда смотрится выигрышнее в холодное время года и добавляет образу элегантности.

Стиль, который учитывает реальность