Как выбрать лампу и не испортить ногти

От способа сушки зависит стойкость покрытия, его внешний вид и даже состояние ногтей. UV и LED-лампы внешне похожи, но работают по разным принципам.

© Freepik

Выбор между ними напрямую влияет на результат — как долго ваш маникюр будет выглядеть безупречно. А ведь еще важно учесть вопросы здоровья, причем в долгосрочной перспективе — о нюансах рассказала мастер по нейл-дизайну Елена Сухова.

Как работает UV-лампа

UV-лампы используют ультрафиолет широкого спектра, который запускает процесс полимеризации геля или гель-лака.

«Они считаются универсальными, потому что "берут" практически все типы покрытий — от классических гелей до сложных моделирующих составов. Минус — время. Каждый слой требует более долгой сушки, а сами лампы нуждаются в регулярной замене лампочек, так как со временем их мощность падает», — объясняет эксперт.

Принцип действия LED-лампы

LED-лампы работают за счет светодиодов, излучающих узкий диапазон волн, точно настроенный на современные гель-лаки. За счет этого сушка происходит в разы быстрее — иногда за 30-60 секунд. Такие лампы долговечнее, не требуют замены диодов и почти не нагреваются, что снижает риск дискомфорта во время маникюра.

Вопрос совместимости покрытий

Не все материалы одинаково «дружат» с LED-технологией. Старые или бюджетные гели могут просто не полимеризоваться в LED-лампе, тогда как UV справляется почти со всем. Если в арсенале много разных марок и типов покрытий, универсальность UV может оказаться преимуществом. Если же используются современные гель-лаки, LED становится более логичным выбором.

Комфорт и безопасность

LED-лампы считаются более щадящими: они излучают меньше ультрафиолета и работают быстрее, что снижает общую нагрузку на кожу.

«В UV-лампах время воздействия дольше, поэтому при регулярном маникюре стоит использовать защитные перчатки или крем с SPF для рук», — советует мастер по маникюру.

Какую лампу выбрать в итоге

Для домашнего маникюра и регулярного обновления покрытия оптимальным вариантом чаще всего становится LED-лампа: быстро, удобно и не требует лишних телодвижений с обслуживанием. Для мастеров-профессионалов или тех, кто работает с разными материалами, разумным компромиссом будет гибридная UV/LED-лампа, сочетающая преимущества обеих технологий. В этом случае сушка действительно работает на результат и безопасность.