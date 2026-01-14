Девушка показала внешность после окрашивания бровей и прославилась в сети

Канадка Келси Кливер показала внешность после окрашивания бровей и прославилась в сети. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что впервые сделала данную бьюти-процедуру в салоне красоты перед поездкой в Мексику. При этом она отказалась от патч-теста, несмотря на то что знала о своей аллергии на парафенилендиамин — компонент некоторых средств для окрашивания волос.

«В большинстве салонов используют краски для волос, предназначенные для чувствительной кожи, и я ошибочно предположила, что с бровями будет то же самое», — пояснила автор поста.

Однако впоследствии лицо Кливер отекло, изменив форму и размер, а ее глаза почти перестали открываться.

«До вылета в Мексику меньше недели. Сомневаюсь, что они поверят, что мой паспорт принадлежит мне», — указала девушка на одном из размещенных снимков.

Известно, что ей потребовалось 13 дней, чтобы восстановиться. В свою очередь, в подписи к набравшим 1,6 миллиона просмотров кадрам, она призвала пользователей быть осторожнее и не игнорировать кожные тесты.

