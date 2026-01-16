Модель Рози Хантингтон-Уайтли позанималась йогой без лифчика

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась топлес на йоге. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в коричневых легинсах, топлес, прикрыв грудь белым полотенцем. Волосы она собрала в высокий хвост и отказалась от макияжа.

В начале ноября возлюбленная актера Джейсона Стетхэма опубликовала фотографию, где позировала в черном мини-платье с длинными рукавами и разрезом. Модель добавила к своему наряду босоножки на каблуках, кожаный клатч, золотое ожерелье и серьги. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

До этого «ангел» Victoria's Secret стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Знаменитость позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Рози Хантингтон-Уайтли добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами.

