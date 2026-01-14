Ведущий «Модного приговора» высказался о стиле Оксаны Самойловой

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, высказался о стиле Оксаны Самойловой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стилист прилетел в Куршавель и встретился с Оксаной Самойловой.

«Теперь у меня есть шанс это реально выяснить! Познакомились сегодня с Оксаной Самойловой! Она супер! И ооочень красивая! », — заявил эксперт.

В ноябре стилист выложил пост, в котором рассказал, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!» — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто.