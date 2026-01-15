«Взгляд славянской стервы»: чем он так привлекает иностранок

В одних странах безэмоциональное выражение лица собеседника вызывает уважение, в других — создает ощущение высокомерия и даже враждебности. Считается, что внешняя суровость, которая при этом парадоксально сочетается с утонченной красотой, присуща россиянкам и другим жительницам Восточной Европы. В англоязычном интернете этот феномен получил название slavic bitch face («лицо славянской стервы») и в 2025 году неожиданно стал частью большого тренда на «все славянское». То, что десятилетиями воспринималось как недружелюбие и недовольство, внезапно стало загадочной «дорогой» эстетикой, которую полюбили девушки по всему миру. Почему славянская «стервозность» так притягивает иностранцев — в материале «Ленты.ру».

«Вечная жизнерадостность меня изматывала»

«Это нация с синдромом стервозного лица, которая отвечает непроницаемой миной на любой вопрос. И не то чтобы мы все были несчастны, просто русские не обладают навыком улыбаться без повода и не считают нужным его развивать. Есть даже пословица: смех без причины — признак дурачины», — иронизировала американская журналистка российского происхождения Ольга Хазан в статье о том, почему в некоторых культурах улыбка считается чем-то предосудительным.

Примерно в конце нулевых годов в англоязычном интернете появился и прижился термин slavic bitch face — так называют выражение лица, свойственное многим женщинам из Восточной Европы. В действительности оно попросту не выражает эмоций, однако окружающим кажется, что его обладательница ведет себя надменно или даже враждебно.

Внешнюю суровость считают уникальной частью восточноевропейской культуры — и это справедливо. Год за годом опросы показывают, что жители постсоветских стран улыбаются реже других. Например, согласно исследованию Global Emotions от консалтинговой компании Gallup, они традиционно имеют более низкие показатели позитивных эмоций по сравнению с лидерами — Юго-Восточной Азией и Латинской Америкой.

А в 2017 году научное издание Journal of Cross-Cultural Psychology опубликовало результаты экспериментов, авторы которых сравнили склонность студентов из России и США выражать счастье в разных социальных ситуациях — как с чужими, так и с близкими людьми. Выяснилось, что российские участники значительно чаще подавляют радость в присутствии незнакомцев, чем американцы. И это имело место даже при равных уровнях субъективного благополучия у представителей двух национальностей.

Ученые заключили, что россияне склонны сдерживать улыбку, особенно в присутствии незнакомцев, что может производить впечатление недружелюбия. Участники исследования подтвердили, что их соотечественники обычно ведут себя так же.

Эту внешнюю суровость иностранцы и правда воспринимают неоднозначно. Одни находят вечно ледяной взгляд загадочным и притягательным, пытаясь повторить его на видео в соцсетях, других он отталкивает и даже пугает.

«В первые годы жизни за границей меня постоянно спрашивали, не злюсь ли я и не случилось ли чего ужасного. Позже до меня дошло, что это из-за того, что я не слишком часто улыбаюсь. Видимо, у меня как раз то самое стервозное лицо», — поделилась социолог Кати Ягельницка, которая переехала в Западную Европу из Польши.

А россиянка София вышла замуж за американца и столкнулась с тем, что ее неизменная серьезность влияет на общение с новой семьей в США.

«У меня не сразу сложились теплые отношения со свекровью-американкой. Эта вечная показная жизнерадостность меня изматывала. Если бы она была русской, между нами все было бы ясно сразу: либо любовь, либо ненависть», — иронизировала она.

На работе Софии тоже пришлось учиться быть гипертрофированно приветливой. Когда она устроилась в банк Сан-Франциско, то обнаружила, что без улыбки невозможно продвинуться по карьерной лестнице. По ее словам, в клиентском сервисе постоянно приходилось излучать радушие и энтузиазм, иначе и коллеги, и клиенты считали ее хмурой и нелюбезной.

«Ты что такая кислая?»

«В России улыбка не выполняет ту же функцию, что в Соединенных Штатах. Она не является стандартным жестом вежливости и не используется автоматически в повседневных взаимодействиях», — поясняет в своем материале Ольга Хазан.

Славяне шутят, что тоскливую гримасу на их лица наложили холодный климат, десятилетия войн и экономических кризисов. Психотерапевт из Узбекистана Гулнора Хандли, которая уже 24 года практикует в США, убеждена, что все дело в базовом недоверии к миру, выработанном за долгие годы испытаний.

«Тотальная настороженность ко всему вокруг заставляет людей постоянно держать оборону — им очень сложно вовлекаться в общение. Русские могут показаться холодными и неприветливыми просто потому, что они многие годы прожили в нестабильной, бурной среде», — говорит она.

Этому способствовало и советское прошлое. Пропаганда рисовала образ западного человека с неестественной дежурной улыбкой, за которой якобы скрывается «волчий оскал империализма». Во-первых, это естественным образом вызывало у людей недоверие к подобной манере выражать доброе отношение к собеседнику. Во-вторых, сформировалась установка, что улыбка уместна только в близком кругу и по достойному поводу, а серьезное выражение лица — это черта порядочной зрелой личности.

Тенденция сохраняется по сей день. Режиссер Юлия Меламед из Москвы рассказала, что однажды полицейский остановил ее на улице только за то, что она шла и улыбалась.

«Я спросила потом, почему он меня задержал, а он ответил: "Потому что вы улыбались", — вспоминает Меламед. — Странно, человек просто идет по улице и улыбается, а это выглядит чуждо и подозрительно».

«В советской и постсоветской культуре публичное пространство требовало от человека собранности и сдержанности. Улыбка без повода воспринималась либо как глупость, либо как притворство, либо как подхалимаж», — Майкл Бом, американский журналист, много лет работавший в России.

В одном из самых масштабных исследований невербального поведения, опубликованном в Journal of Nonverbal Behavior, эксперты обнаружили, что улыбка незнакомца вызывает диаметрально противоположные чувства у представителей 44 разных культур. В одних странах она делает человека симпатичнее в глазах окружающих и располагает к доверию, в других — вызывает неприязнь.

Так, в Восточной Европе радушный незнакомец чаще воспринимается «менее умным» по сравнению с человеком с нейтральным выражением лица, а иногда и вовсе потенциальным лжецом. Объясняя феномен, ученые вновь сослались на высокий уровень недоверия и общую настороженность: улыбка в таких обществах может считаться не дружелюбием, а наивностью или признаком скрытых мотивов.

Однако для многих славянских женщин неприветливый вид является вопросом безопасности. Британская журналистка Йоми Адегоке утверждает, что bitch face — это благо, от которого не стоит отказываться.

«Нахмуренное, недовольное лицо — полезная броня. Порой это единственный барьер между женщиной и нежеланными попытками незнакомцев завязать разговор в метро, в баре, да где угодно. Мужчины то и дело пристают к нам с выкриками: "Эй, улыбнись, что ты такая кислая?" Разве мы не вправе хотя бы бросить неодобрительный взгляд в ответ? Ведь подобные "комплименты" и хамские подсвистывания слышны на каждом шагу», — размышляет она.

«От женщин этого ждут чаще, чем от мужчин»

Примечательно, что в отношении мужчин понятие slavic bitch face почти не употребляется. Хмурое или равнодушное выражение лица считается проблемой преимущественно женской, ведь от девушек общество по умолчанию ждет нежности и приветливости. Социологи отмечают, что улыбка зачастую превращается в профессиональное требование, особенно в сфере услуг. А когда женщина не соответствует этому ожиданию, сохраняя серьезное выражение лица, ее часто записывают в стервы.

«С самого детства девочку приучают показывать милое личико. Быть услужливой — это фактически негласная обязанность женщины, своего рода эмоциональный труд», — Ариана Ашерл, активистка.

При этом научных доказательств того, что женщины по природе более улыбчивы, чем мужчины, нет. Американские ученые Джейсон Роджерс и Эббе Макбет, изучившие феномен с помощью нейросети, обратили внимание, что bitch face фиксируется на мужских и женских лицах с одинаковой частотой, однако из-за социальных норм люди склонны замечать его именно у девушек.

«От женщин этого ждут гораздо чаще, чем от мужчин. То есть bitch face встречается одинаково часто у обоих полов, просто мы склонны замечать его именно у женщин, на которых изначально давят: будь довольной, услужливой, улыбчивой», — констатировал Макбет.

В результате многие девушки испытывают вину или тревогу, если не изображают радость в присутствии посторонних.

«Работая в барах, я слышала всякое. Посетители говорили мне, что утащат меня в подсобку и изнасилуют, отпускали всевозможные комментарии о женском теле. Некоторые относились ко мне как к вендинговому автомату с грудью. Когда оскорбление слишком резкое, я без колебаний выгоняю человека. Но на более тонкие уколы или шутки, от которых становится неловко (вроде "ты слишком красивая, чтобы быть смешной"), моя собственная реакция злит меня больше всего: я улыбаюсь», — рассказала бармен из США Джесс Макхью.

«Сейчас женщины, даже когда не ощущают сильной радости, ведут себя так, будто их переполняют эмоции. Проведите время рядом с молодыми девушками, и вы услышите много фраз вроде "О, это замечательно!", "Я это обожаю!", "Просто потрясающе!". На самом же деле в этот момент они не испытывают сильных чувств», — Марианна Лафранс, экспериментальный психолог.

Раздраженная собственной привычкой улыбаться даже в моменты злости Джесс решила провести эксперимент и оставаться серьезной в течение 24 часов. В процессе она чувствовала себя грубой и «неуютной», несмотря на то, что в остальном вела себя вежливо. При этом она заметила, что компенсирует отсутствие улыбки, повышая интонацию в конце фраз и принимая более открытые позы.

«Во время смены в баре постоянные гости относились ко мне так же, как обычно, и я ощутила странное облегчение: будто ненадолго избавилась от работы, о существовании которой раньше даже не задумывалась. К концу дня я заработала на сто долларов больше, чем обычно в воскресные вечера», — поделилась она.

В 1950-е годы социолог Эрвинг Гоффман выдвинул предположение, что в публичном пространстве каждый человек исполняет ту роль, которой от него ожидают окружающие. Работники сферы обслуживания проявляют дополнительную любезность, преподаватели или начальники — сознательно транслируют авторитет голосом или взглядом, осанкой или жестами.

Одно из устойчивых ожиданий в отношении женщин заключается в том, что они должны быть милыми и заботливыми. От этого можно отказаться, но не без последствий. Гоффман писал, что любое отклонение может вызвать подозрение, враждебность, а в худшем случае — изоляцию.

«Экзотичное, фетишистское, но при этом прекрасное»

В 2020-х угрюмость восточноевропейских женщин из раздражающей черты внезапно превратилась в востребованную. У молодых девушек появился новый эстетический эталон, причем не только внешности, но и повадок. Хештег #SlavicGirl набрал популярность в TikTok: миллионы пользовательниц по всему миру публиковали ролики под старую песню Кати Лель «Мой мармеладный», танцуя в шубах, с ярким макияжем и главным аксессуаром — непроницаемым выражением лица.

Этот тренд отражал стереотипный образ «истинной славянки» — холодной, надменной, но при этом роскошной и притягательной.

Девушки старались выглядеть женственными и неприступными: соцсети наводнили видеоуроки с названиями вроде How to be a Slavic doll («Как стать славянской куклой») или Dress like a Russian bimbo («Одевайся как русская красотка»), где подробно разбирались атрибуты стиля и даже выражение лица. Например, шуба и меховая шапка, сапоги на каблуках, яркая помада и румяна, томный взгляд и едва заметная высокомерная улыбка.

Более того, в конце 2024 года в TikTok стал вирусным еще один хештег — #SlavicDiet (или Slavic Doll Diet). Его авторы утверждали, что секрет стройности славянок кроется в особом рационе питания, в основе которого — гречка. Миллионы просмотров набрали видео, где девушки из США с серьезным выражением лица едят гречку с авокадо и вареными яйцами, называя блюдо «типичным питанием славянской куклы».

Славянки реагировали на это изумлением и смехом. Они начали массово выкладывать шуточные опровержения, показывая настоящую кухню Восточной Европы — от салатов с майонезом и жареной картошки до водки и киселя. Особенно популярным стал шуточный комментарий польской тиктокерши Сильвии Курыло.

«Моя мама не для того держала кур, сажала картошку и делала соленья, чтобы Америка решила, будто "славянская диета" — это гречка, яйцо и авокадо», — написала она под своим видео и собрала сотни тысяч лайков.

«Несмотря на то что этот тренд транслирует откровенно антифеминистские идеи, фетишизирует и стереотипизирует женщин из "незападного мира" и пропагандирует опасные стандарты красоты, он расцвел пышным цветом. Причина, вероятно, в том, что сами славяне вдруг почувствовали, что Восточная Европа снова стала крутой. Мол, после долгих десятилетий забвения мы, наконец, достойны того, чтобы нас копировали, — прокомментировала исследовательница цифровой культуры Агниет Гелазунайте из Нидерландов. — А Запад, в свою очередь, подхватил этот тренд, потому что он предлагал нечто экзотичное, фетишистское, традиционное, но при этом прекрасное Агниет Гелазунайте исследовательница цифровой культуры».

Впрочем, славянская харизма давно привлекает западных мужчин, а образ Russian Ice Queen («русской снежной королевы») в массовой культуре считается сексуальным. В англоязычных блогах и обсуждениях дейтинга регулярно всплывает мнение, что славянская холодность — это вовсе не агрессия, а уверенность в себе, избирательность, способ обозначить личные границы.

«Чаще всего славянки разделяют традиционные ценности. Они любят ухаживать за собой и одеваются лучше, [чем западные женщины]. Это не значит, что они холодные, — просто они не играют в поверхностную вежливость, которую я привык видеть в США. Здесь многие девушки улыбаются автоматически, но девушки с востока делают это избирательно. Это заставляет тебя думать, что улыбка — это действительно что-то значимое, а не просто формальность», — высказался один из комментаторов на платформе Reddit, отвечая на вопрос «Каково это — встречаться с женщиной из Восточной Европы?».

С ним согласились многие другие пользователи, добавляя, что эмоции у славянки всегда более искренние, чем у западной женщины. Кроме того, они подчеркнули, что внимание такой девушки необходимо заслужить, а значит, оно более ценное.