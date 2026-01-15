Возлюбленная Дурова снялась в бане в купальнике

Девушка бизнесмена Павла Дурова, переводчик Юлия Вавилова, снялась в бане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юлия Вавилова в зеленом купальнике искупалась в холодной купели после бани. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

Тогда она сообщила в соцсетях, что из-за стресса на фоне ареста Дурова потеряла ребенка. Юлия поделилась с подписчиками, что многие обвиняли ее в задержании Павла, из-за чего у нее началась паническая атака. Вавилова сообщила, что узнала о замершей беременности на десятой неделе. Врачи сказали, что сердце ребенка перестало биться.

В конце мая сообщалось, что Дуров сделал возлюбленной подарок за $400 тысяч.

Ранее Дуров опубликовал странное поздравление с Рождеством.