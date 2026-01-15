Застрявшую в платье блогершу подняли на смех в сети

Беременную блогершу Ханну Купер подняли на смех в сети из-за видео с примеркой платья. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась роликом, в котором видно, что она застряла в блестящем платье. На размещенных кадрах муж инфлюэнсера, комик Джоел Домметта, пытается помочь ей снять вещь, комментируя происходящее.

«Похоже, что ты примеряешь терку для сыра. Или выглядишь как змея, которая съела барсука», — шутил мужчина.

Подписчиков развеселила публикация Купер, которая завирусилась в соцсети и набрала более двух миллионов просмотров.

«Это очень смешно», «У меня началась паническая атака, хорошо, что тебе удалось спастись», «Комментарии делают ролик в разы смешнее», «Умираю со смеху», — высказывались многочисленные поклонники.

