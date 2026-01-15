«Подгузник полон». Наряд актрисы на премьере фильма высмеяли в Сети

Наряд американской актрисы и певицы Тейяны Тейлор на премьере фильма высмеяли в сети фразой «подгузник полон». Соответствующее видео появилось на странице E! News в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

35-летняя артистка посетила в Нью-Йорке премьеру фильма The Rip, в котором сыграла совместно с коллегами Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком. При этом для мероприятия она выбрала скульптурное черное платье бренда Ashi Studio со встроенной маской и визуально увеличивающими бедра деталями.

Пользователи высказались об образе знаменитости в комментариях.

«Похожа на курицу гриль», «На секунду мне показалось, что она сделала операцию по увеличению ягодиц», «Извините, мисс, ваш подгузник полон», «Выглядит как пережаренная и подгоревшая жареная курица», «Какая нелепость», «Увольте дизайнера», — заявили юзеры.

