Регбистка ответила на критику фигуры в облегающем платье

Ставшая звездой Игр-2024 американская регбистка Илона Махер ответила на критику фигуры в облегающем наряде. Соответствующее видео появилось в ее

29-летняя спортсменка рассказала, что недавно опубликовала в социальных сетях фото в облегающем оранжевом платье. Впоследствии она получила комментарий от мужчины, который заявил, что в данной одежде Махер выглядит беременной из-за выпирающего живота.

На размещенных кадрах регбистка вновь предстала в данном наряде, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

«Это нормальное женское тело. Вероятно, ты давно не видел обнаженную женщину, если вообще когда-нибудь видел. И, надеюсь, больше тебе такая возможность не предоставится», — обратилась к хейтеру знаменитость.

В сентябре 2024 года Илона Махер снялась топлес для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit.