Стилист рассказала, как составить образ с широкими брюками

Тренд на широкие брюки является универсальным, поскольку они подходят любому типу фигуры. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

© Газета.Ru

По ее словам, высокая или средняя посадка и длина «в пол» создадут идеальную вертикаль и в сочетании с облегающим верхом будут стройнить и проектировать силуэт ног. Образ можно дополнить аксессуарами.

«Широкие брюки — это база, которая легко подстраивается под ваши психологические роли. С джинсовой рубашкой это кэжуал, с шелковым топом — вечерний выход. Я советую инвестировать в дорогие ткани насыщенных пастельных оттенков. Проще говоря, такие вещи работают на вашу привлекательность годами, не выходя из моды», — заключила Морозова.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина.

Александр Рогов также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.

Ранее ведущий «Модного приговора» высказался о стиле Оксаны Самойловой.