Стилист рассказала, как составить образ с широкими брюками

Стилист Морозова: широкие брюки подходят любому типу фигуры
Тренд на широкие брюки является универсальным, поскольку они подходят любому типу фигуры. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.
По ее словам, высокая или средняя посадка и длина «в пол» создадут идеальную вертикаль и в сочетании с облегающим верхом будут стройнить и проектировать силуэт ног. Образ можно дополнить аксессуарами.
«Широкие брюки — это база, которая легко подстраивается под ваши психологические роли. С джинсовой рубашкой это кэжуал, с шелковым топом — вечерний выход. Я советую инвестировать в дорогие ткани насыщенных пастельных оттенков. Проще говоря, такие вещи работают на вашу привлекательность годами, не выходя из моды», — заключила Морозова.
Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина.
Александр Рогов также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.
Ранее ведущий «Модного приговора» высказался о стиле Оксаны Самойловой.