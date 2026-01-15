Вам нужны всего лишь эти два элемента, чтобы быть в тренде в 2026 году

Чтобы быть в тренде в 2026-м, нужно всего два элемента – рассказываем каких
У каждого модного города есть свой характер, и он читается мгновенно. Париж всегда про легкую небрежность с намёком на шик. Токио живёт на контрастах и умеет соединять то, что на первый взгляд не дружит. Север Европы выбирает спокойствие, удобство и продуманный минимализм. Лондон на этом фоне выглядит особенно честно. Здесь мода не диктует правила, а предлагает свободу. Можно быть разным, смешивать эпохи и настроения, не объяснять свой выбор и не бояться выглядеть слишком просто.
Именно из этого настроения вырос тренд, который за последние пару лет стал заметно громче. Britishcore не пытается впечатлить картинкой. Он про обычные дни, быстрый кофе навынос, поход в магазин за продуктами, встречу с друзьями в пабе и жизнь без показной идеальности. Эта эстетика не про витрины, а про улицы. В ней много иронии, спокойствия и ощущения, что вещи действительно носят, а не выгуливают.
Лондонский стиль легко спутать с повседневностью, и в этом его сила. Он берет понятные базовые элементы и собирает из них образы с характером. Один из самых узнаваемых приёмов — короткая куртка и длинная юбка в клетку. Верх здесь всегда компактный и заканчивается на уровне талии. Формат может быть любым, от бомбера до аккуратной классической модели. Юбка, наоборот, вытягивает силуэт и добавляет веса образу. Средняя или максимальная длина работает лучше всего и выглядит собранно даже без сложной стилизации.
Клетка в таком образе сразу становится главным акцентом. Она может быть разной по настроению и визуалу, от традиционных британских вариантов до более строгих и графичных. Этот принт легко выдерживает внимание и позволяет играть с цветами. Яркий верх здесь не ошибка, а рабочий ход. Контрастные сочетания сейчас воспринимаются естественно и добавляют динамики.
Обувь в этом стиле всегда про удобство и реальную жизнь. Массивные ботинки, сапоги с широким голенищем или лоферы поддерживают общий настрой. Когда погода позволяет, образ можно сделать легче за счёт балеток или классических туфель. Именно на этом контрасте лондонская эстетика и строится.
Britishcore не требует сложных формул и редких вещей. Он про внутреннюю уверенность и умение носить простое так, будто иначе и не нужно. Это стиль, который не старается понравиться всем, зато отлично вписывается в обычные будни и выглядит актуально без лишних усилий.