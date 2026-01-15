46-летний Витас восхитил фанаток внешностью на фото топлес

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, восхитил поклонников преображением. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний исполнитель опубликовал селфи, на котором предстал топлес.

«Многие думают, что уверенность дается с талантом. Это ложь. Уверенность приходит после первого шага, а не до него. Я тоже боялся (...) Разница только в том, что я вышел, когда было страшно», — подписал публикацию артист.

Подписчики восхитились внешностью Витаса под размещенным снимком.

«Такое ощущение, что он съел молодильное яблоко и больше не стареет», «Красавчик», «Время идет ему на пользу», «Просто лучший», — высказывались многочисленные фанаты. При этом позже мужчина удалил пост.

В ноябре стал известен райдер Витаса.