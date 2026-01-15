Как ИИ помогает подбирать зимние образы и макияж

Искусственный интеллект давно перестал быть чем-то далеким и прочно стал частью повседневной жизни. Он помогает планировать дела, подбирать питание и тренировки, а теперь все чаще берет на себя и вопросы стиля.

Особенно это актуально зимой, когда хочется выглядеть модно, но времени на эксперименты не хватает. Эксперт по нейросетям и искусственному интеллекту Светлана Панфилова рассказала, как нейросети могут помочь в подборе зимнего образа.

Стилист в смартфоне — это удобно

Чаще всего проблема даже не в отсутствии одежды, а в нехватке времени. Примерки, сомнения и бесконечные попытки собрать удачный образ быстро утомляют. Поход к стилисту требует времени, а иногда и бюджета, в то время как искусственный интеллект доступен в любой момент.

«Нейросети помогают быстрее принять решение. Вместо долгих раздумий можно за несколько минут увидеть, как конкретная вещь, прическа или макияж будут смотреться именно на вас, а не на модели из маркетплейса», — рассказывает эксперт.

Как примерить зимний образ с помощью ИИ

Строгих правил тут нет. Если речь идет об одежде, можно использовать практически любые изображения. Это может быть фото вещи, которая уже есть в гардеробе, снимок понравившегося образа из соцсетей или фото одежды прямо в магазине. Увидели пальто, сфотографировали, загрузили.

Светлана: «Со своей стороны лучше добавить фото в полный рост. После этого достаточно написать короткий запрос (промпт). Например: „одень это пальто и сапоги на девушку с фото“. Результат появляется уже через несколько минут».

Макияж, прически и стрижки без экспериментов над собой

Для макияжа достаточно селфи, где хорошо видно лицо. Можно попросить показать дневной, вечерний или более смелый образ. То же самое работает с прическами и стрижками.

«Если есть сомнения, стоит ли менять длину или цвет волос, нейросеть поможет увидеть результат заранее. Достаточно загрузить одно фото и написать простой текстовый запрос», — отмечает специалист.

Какие нейросети лучше использовать

Чтобы сохранить внешность и лицо без искажений и получить реалистичный результат, лучше всего подходят две нейросети: Nano Banana и GPT-Chat. Они сохраняют черты лица и учитывают ваши параметры, что особенно важно при примерке макияжа, причесок и одежды.

Как создать образ в ИИ

Например, вам надо подобрать образ в театр на новогодний спектакль. У вас есть черные классические брюки и необходим верх. Ваши действия:

Загружаете в нейросеть фото блуз, кофт, джемперов из маркетплейса. Выбираете режим «Создать изображение». Нажимаете на плюсик и добавляете свое фото в полный рост, фото брюк и верхов. Далее прописываете простой промпт: «Одень на девушку с первого фото брюки и блузку с приложенных фото». Нажимаете на стрелочку.

Всего минута и ваш образ готов, после вы можете менять составляющие лука и выбрать тот самый.

Как создать стиль в ИИ

Если вы хотите посмотреть, подойдет ли вам новый цвет волос или стрижка, будет достаточно текстового промпта, чтобы получить коллаж в разных образах. Алгоритм действий практически аналогичный:

1. Выбираете режим «Создать изображение».

2. Нажимаете на плюсик и добавляете свое фото (лучше, где более крупно видно лицо).

3. Далее прописываете промпт:

— Создай сетку 3x3 из 9 изображений с одним и тем же человеком.

— Лицо должно быть абсолютно идентичным на всех изображениях.

—Идентичность (критично):

Используй загруженное референсное фото как единственный источник лица.

Полное сохранение сходства: одна и та же форма лица, глаза, нос, губы, текстура и тон кожи, цвет глаз.

Одинаковое направление освещения.

Запрещены морфинг, изменение возраста, ретушь и бьютификация.

Человек должен мгновенно распознаваться как один и тот же на всех 9 изображениях.

— Камера и поза:

Один и тот же угол камеры, наклон головы, ориентация лица и кадрирование.

Без поворотов, сдвигов и изменений позы.

— Свет и настроение:

Идентичное мягкое студийное освещение во всех кадрах: направление, интенсивность, тени и блики.

Естественные оттенки кожи, без контрастных изменений.

— Фон:

Нейтральный, чистый фон.

Одинаковый цвет и текстура во всех изображениях.

Без текста и посторонних объектов.

— Одежда:

Одна и та же простая нейтральная одежда во всех кадрах.

Без аксессуаров и изменений образа.

— Волосы (единственное различие):

В каждом изображении — уникальная прическа и/или цвет волос.

Максимально реалистичные, естественно интегрированные с лицом.

— Порядок причесок (слева направо, сверху вниз):

Темное прямое каре. Блонд-каре с мягкими пляжными волнами. Длинные прямые рыжие волосы. Кудрявые волосы с объемом. Черные прямые волосы с челкой ниже бровей. Короткая пикси с объемом, светлый блонд. Средняя длина, боковая челка, светло-каштановый. Длинные прямые волосы с легким объемом. Прямые волосы средней длины, темно-коричневые, с челкой.

— Реализм:

Гиперреалистичная кожа и волосы.

Без искусственной симметрии и «пластикового» эффекта.

— Результат:

Цельная 3x3 сетка с разными прическами при полностью сохраненной идентичности лица.

5. Нажимаете на стрелочку и коллаж с новыми образами готов.