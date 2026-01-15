Стиль Долиной: почему сценические образы вызывают споры и недоумение

Возраст обычно диктует свои правила, но в случае Ларисы Долиной кажется, что она с ними принципиально не согласна. Ее сценические выходы регулярно становятся поводом для обсуждений: одни образы вызывают смех, другие — недоумение, третьи окончательно убеждают, что со вкусом у певицы отношения сложные, как пишут авторы канала «Дамочка на стиле».

Появления в нарядах, которые даже в более молодом возрасте выглядели бы сомнительно, лишь усиливают эффект. Короткие юбки, чулки, экстремальные вырезы и сценические костюмы в духе кабаре или ревущих двадцатых подчеркивают не достоинства, а возрастные изменения, которые невозможно скрыть ни тканью, ни освещением. Некоторые платья открывают больше, чем стоило бы, заставляя зрителей неловко отводить взгляд.

Отдельного внимания заслуживают цветовые решения и аксессуары. Темно-зеленые оттенки, странный крой, массивная бижутерия, мех в сочетании с джинсами и бусами до пояса создают ощущение случайного набора вещей. Образы из девяностых с химической завивкой и тяжелым макияжем лишь усиливают впечатление стилистической растерянности.

Иногда кажется, что наряды намеренно доводят до абсурда: укороченные платья с неровным краем, перегруженные комплекты, странные сочетания обуви и одежды. Все это превращает сценический образ не в эффектный, а в карикатурный. Платья, которые когда-то работали на образ легкости и стройности, сегодня лишь подчеркивают, как беспощадно время к модным экспериментам.

«ГлагоL» недавно писал о том, как бывший муж Ларисы, Алексей Миочинский, описывал ее как циничную карьеристку. Также психологи объяснили, с чем связано ее болезненное выселение из квартиры.