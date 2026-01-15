Комбинезон: как правильно носить главный тренд 2026 года

Комбинезон перестал быть исключительно утилитарной одеждой и становится полноценной базой гардероба. Это уже модный мессидж, который легко адаптируется под разный ритм жизни.

© globallookpress

В 2026 году дизайнеры делают ставку на универсальность, комфорт и выразительный силуэт. Стилист Алина Лобанова рассказала, какие комбинезоны будут особенно актуальны в новом сезоне, как их выбирать и с чем носить.

Минималистичные комбинезоны с четкой архитектурой

В моде лаконичные модели без лишнего декора, но с выверенным кроем: акцент на плечи, талию или линию бедер.

«Такие комбинезоны выглядят графично и дорого за счет пропорций, а не деталей. Чаще всего это плотные ткани, матовая фактура и нейтральные оттенки — от облачного белого до глубокого графита. Они работают как чистый холст, позволяя играть с аксессуарами и обувью», — объясняет стилист.

Комбинезоны в духе 70-х и 90-х

Возвращаются расклешенные брючины, мягкие драпировки, воротники-стойки и ретро-застежки. В версии 2026 года это выглядит более спокойно, но и самоиронично: без лишней театральности и уж точно — без торжественного пафоса. Такие модели хорошо вписываются в повседневный гардероб и создают ощущение продуманного образа. Особенно эффектны варианты из денима, вельвета и мягкой шерсти.

Утилитарный стиль и рабочая эстетика

Комбинезоны с накладными карманами, поясами, металлической фурнитурой и плотными тканями продолжают набирать популярность.

«Их сила — в ощущении надежности и практичности. Это вещи, которые не требуют сложных комбинаций и отлично показывают себя в условиях шумного города. В 2026 году утилитарные модели становятся более изящными за счет цвета и посадки, уходя от нарочитой грубости», — говорит эксперт по моде.

Вечерние и праздничные комбинезоны

Комбинезон уверенно вытесняет коктейльные платья. Шелк, сатин, кружево, мягкий блеск и текучие линии делают его достойной альтернативой классическому вечернему образу. Часто используются асимметрия, открытая спина или нестандартный вырез. Такая вещь производит сильное впечатление за счет формы и движения ткани.

Как носить и с чем сочетать

Главный принцип — не перегружать. Комбинезон уже сам по себе завершенный элемент, поэтому аксессуары работают точечно. Обувь задает настроение: грубые ботинки делают образ более повседневным, минималистичные лодочки или мюли — более утонченным. Верхняя одежда выбирается по контрасту: строгие пальто, объемные куртки или короткие жакеты.