Эксперт оценил стиль москвичей

В Историческом музее открылась выставка «Сны Алены», посвященная 25-летию творчества знаменитого модельера Алены Ахмадуллиной. Экспозиция продлится до мая.

— Алена, модные наряды не всегда красивы. Сегодняшние тренды в одежде, на ваш взгляд, создают красоту?

— Для меня сегодня красивая одежда — это не столько про тренды, сколько про честность и качество. Красивая одежда должна подчеркивать индивидуальность человека, а не демонстрировать логотип. Всегда красиво, когда одежда удобна, скроена с умом, сделана из хороших материалов. Такая вещь проживет больше одного сезона. Вообще, лично мне близка идея «тихой» красоты: когда в образе есть нюанс — линия плеча, необычная фактура, цветовое сочетание. Эту особенность можно заметить не сразу, а по мере общения с человеком.

— Какое значение имеет народное декоративное творчество в формировании моды сегодня?

— Я уверена, что именно в народном декоративном искусстве — в орнаментах, вышивке, крое, в построении силуэтов — лежит ДНК русской моды. Это огромный пласт образов, который позволяет создавать современную одежду с очень узнаваемым характером, не скатываясь при этом в фольклорный костюм. Народные мотивы дают нам уникальный язык со своими ритмами орнамента, контрастами цвета, отношением к пространству вокруг тела. При этом современным модельерам важно научиться не копировать музейные экспонаты, а переводить их на современный язык. То есть трансформировать и осмыслять в актуальных сегодня пропорциях, фактуре, деталях. Только тогда традиция становится не декорацией, а живым источником вдохновения. У нас в России уже есть подвижки в этом направлении. Мне очень радостно это отмечать!

— Как художник, каким вы ощущаете время сегодня? На что оно вас вдохновляет?

— Я ощущаю наше время очень контрастным: одновременно тревожным и невероятно творческим. Конечно, скорость информационных потоков порождает усталость и даже апатию иногда. Но именно на этом фоне особенно ценными становятся тишина, ручной труд, внимание к детали. Меня очень вдохновляет то, как люди сегодня пытаются сохранять человечность — в малых жестах, в заботе, в желании делать вещи «надолго», а не «на сейчас». Еще вдохновляет смешение миров: цифрового и материального, региональных культур и глобального контекста. В моей работе, в моде, это дает возможность создавать вещи на стыке технологий и ремесла, истории и настоящего.

— Скажите, вам нравится, как одеваются москвичи сегодня?

— Москвичи стали гораздо смелее. Появилось больше индивидуальности: микс спорта и классики, винтажа и локальных марок, люди меньше боятся нестандартных сочетаний. Радует, что молодежь свободно играет с образом и не так зависима от стереотипов. Не хватает расслабленности и уважения к погоде. Иногда хочется меньше демонстративности и больше внимания к фактурам, обуви, посадке вещей. В целом город визуально стал живее и разнообразнее — и это очень вдохновляет.

— Какой вы оцените себя 25-летней давности, когда вы только пришли в моду?

— Я вижу трогательную смесь дерзости и наивности. Мне нравится смелость, которая у меня была тогда: готовность пробовать, не боясь ошибок, и нести свои идеи, даже если они шли наперекор ожиданиям. Я была полна сил и влюблена в профессию. Было ощущение, что возможно все. А не хватало терпения: порой я слишком резко относилась к компромиссам, мало прислушивалась к внутреннему голосу, увлекаясь признанием. Но без той юношеской прямоты и рискованности я бы не пришла туда, где нахожусь сейчас.

— Какой вы видите моду в России через 10 лет?

— Она станет еще более самодостаточной и узнаваемой в мире. У нас уже формируется поколение брендов, для которых важны качество, устойчивость, честное производство, работа с локальными ремеслами. Думаю, будет меньше агрессивной демонстративности логотипов и одноразовой моды, больше — продуманных вещей с историей и понятной ценностью. Я верю, что у людей появится еще больше свободы быть собой в одежде, с опорой на свою культуру, а не на случайный тренд из ленты в гаджете.

— Каких художников вы цените больше всего?

— Мне близки художники, которые умеют работать с мифом и сказкой, цветоми фактурой, создавая собственный мир. Ивана Билибина я люблю за архитектуру линии и способность превращать фольклор в высокое искусство. Художников-сценографов Серебряного века Александра Головина и Николая Сапунова люблю за театральность, за работу с цветом и светом. У Бориса Кустодиева потрясающее ощущение праздника, бархатность цвета. Из современных мастеров мне нравятся Ольга Тобиас и Александра Галкина за работу с текстилем как современной художественной средой. Искусство всех этих мастеров помогает мне расширять собственный язык, искать новые способы соединения традиции и современности.

Алена Ахмадуллина родилась 5 июня 1978 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области. В 2000 году окончила факультет технологии и дизайна одежды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Разрабатывала форму для олимпийской сборной России.