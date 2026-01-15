Pinterest назвал трендовые цвета 2026 года

Площадка для обмена визуальным контентом Pinterest представила ежегодную подборку трендовых цветов. Оттенки взяты из идей, которые пользователи ищут, сохраняют и изучают на Pinterest. Об этом говорится в блоге компании.

В топ вошли холодный синий, нефритовый, сливово-черный, васаби и цвет хурмы. Каждый оттенок несет в себе свою энергетику.

В Pinterest отметили, что в 2026 году пользователи хотят, чтобы цвет был эмоционально насыщенным. Цвета помогают людям чувствовать себя уверенными в хаосе и сохранять оптимизм в отношении того, что ждет их впереди. Они готовы к оттенкам, которые что-то делают для них: поднимают настроение, повышают концентрацию внимания или возвращают веселье.

Ксанте Уэллс, вице-президент Pinterest по глобальному креативу:

«Долгое время самым безопасным решением было сохранять спокойствие и нейтральность. Теперь люди готовы к большему. Палитра Pinterest — это приглашение громче выражать свои чувства, играть и экспериментировать».

Морозный оттенок синего придает холодность всему, к чему прикасается. Нефритовый — оттенок где-то между мятой и мхом, который сочетает в себе спокойствие и утонченную элегантность. Сливово-черный — глубокий и насыщенный темно-фиолетовый цвет, сочетающий в себе нотки жженого бургундского с бархатно-коричневым оттенком. Васаби — яркий салатовый цвет, который привносит яркую изюминку во все. Оттенок «хурма» — отчасти оранжевый, отчасти красный, жизнерадостный цвет, который производит фурор.

Ранее Pantone назвал цвет 2026 года. Им стал Cloud Dancer. Он вызвал бурные дискуссии среди дизайнеров и общественности.