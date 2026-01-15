Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

Французский бренд Dior выпустил новую коллекцию сумок с книжными обложками. Соответствующая продукция появилась на сайте компании.

© globallookpress

В нее в том числе вошли сумки-тоут различных размеров и цветов с названиями таких книг, как «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера, «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте и «Улисс» Джеймса Джойса. Также оказались представлены два варианта данных изделий с обложкой первого издания романа «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера: тоут большого рамера за 3550 долларов (примерно 279 тысяч рублей) и сумка-седло (или saddle bag) за 4800 долларов (примерно 377 тысяч рублей).

© Lenta.ru

«Созданные как дань уважения классической литературе новые сумки Book Cover Tote украшены вышивкой, имитирующей обложки первых изданий книг XIX и XX веков», — говорится в описании на сайте.

Также в коллекцию вошли кошельки, портмоне и предметы одежды.

В дебкаре 2025 года сообщалось, что Louis Vuitton захотел выпустить сумки в виде пакетов от попкорна за 109 тысяч рублей.