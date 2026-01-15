Неочевидные секреты зимнего ухода за кожей вокруг глаз

Нежная область первой реагирует на холод, ветер, сухой воздух и резкие перепады температур. Именно зимой привычный уход может перестать работать, а отеки, сухость и мелкие морщины — проявиться.

© Freepik

Самое обидное, от этого не застрахованы даже те, у кого раньше не было подобных проблем. Причина проста: кожа здесь тонкая, почти без сальных желез, и зимой она живет в режиме постоянного стресса. Косметолог Ирина Созинова рассказала о не самых очевидных, но действительно важных принципов зимнего ухода.

Не только увлажнение, но и восстановление барьера

В холода коже вокруг глаз мало просто восполнения влаги — при минусовых температурах и сухом воздухе в помещениях в первую очередь страдает защитный липидный слой.

«Если его не поддерживать, увлажняющие средства будут работать кратковременно. Обращайте внимание на формулы с церамидами, скваланом, маслами и фосфолипидами — они помогают коже удерживать влагу и снижают чувствительность к холоду», — говорит эксперт.

Патчи — про отеки и микроциркуляцию

Патчи зимой полезны не только как экстренное средство, при регулярном использовании они улучшают микроциркуляцию, что особенно важно в холодное время года, когда сосуды реагируют спазмом. Лучше выбирать варианты без агрессивного охлаждения — с пептидами, ниацинамидом или мягкими дренажными компонентами. Использовать их стоит курсами, а не от случая к случаю.

Меньше ретинола — больше деликатности

Зима не слишком-то хорошо подходит для активных экспериментов с ретинолом в зоне вокруг глаз.

«Холод и ветер усиливают чувствительность кожи, а ретиноиды могут дополнительно ее истончать. Если ретинол уже есть в уходе, имеет смысл снизить частоту применения и обязательно сочетать его с плотными восстанавливающими средствами», — подчеркивает врач.

Крем для глаз: наносим правильно

Зимой уход лучше завершать за 20-30 минут до выхода, чтобы средство успело впитаться и не провоцировало переохлаждение кожи, это особенно важно для текстур с высоким содержанием увлажняющих активов. И помните — в холодные дни предпочтение стоит отдавать более питательным формулам, а не гелям и легким сывороткам.

Сон и положение головы имеют значение

Зимние отеки под глазами часто связаны не с косметикой, а с нарушенным лимфотоком — недостаток сна и сухой воздух усиливают утреннюю припухлость. Небольшое приподнимание головы во время сна и регулярное проветривание спальни работают не хуже дорогих средств, а косметика в этом случае становится разумной поддержкой, а не единственным решением.