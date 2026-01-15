Назван самый популярный бренд среди заказов из-за рубежа

В зимних сезонах 2024–2025 годов россияне при выборе верхней одежды делали ставку на универсальность и проверенное качество, сохраняя лояльность к международным масс-маркет брендам. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики сервиса CDEK.Shopping.

© Газета.Ru

«Анализ покупок показал, что каждая третья верхняя одежда, заказанная женщинами из-за рубежа, — это Uniqlo. Несмотря на изменение рыночных условий, покупатели активно используют трансграничные сервисы для приобретения привычных брендов», — рассказали эксперты.

Они также подчеркнули, что сейчас стоит фокус на практичность при выборе зимней одежды.

«Средний чек на верхнюю одежду у мужчин составляет почти 19 тысяч рублей, а у женщин — почти 18 тысяч рублей. В структуре спроса преобладают масс-маркет бренды, которые покупатели выбирают за универсальность и оптимальное соотношение цены и качества. Верхняя одежда все чаще рассматривается как функциональная часть повседневного гардероба», — объяснили аналитики.

По их мнению, у мужчин и женщин разные стратегии выбора одежды.

«Это отражается и в рейтинге брендов с наибольшей долей на рынке зимней одежды. Uniqlo — безоговорочный лидер, особенно среди женщин. Среди мужчин бренд также лидирует. При этом четыре из пяти самых популярных мужских моделей — это конкретные куртки U.S. Polo Assn. Самой популярной женской моделью стала белая ветровка Uniqlo. U.S. Polo Assn. — ключевой фаворит мужской аудитории. Nike, Tommy Hilfiger и Adidas — стабильно входят в мужской топ-5 по количеству заказов», — добавили они.

Эксперты также отметили рост спроса на универсальны куртки вместо специализированных пуховиков.