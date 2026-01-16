Стилист раскрыла, как создать образ Office Siren

В основе образа Office Siren (офисной сирены) лежат облегающие рубашки, юбки-карандаши и очки в тонкой оправе («байонеты»). Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

По ее словам, такой стиль требует безупречного состояния кожи и волос, чтобы все выглядело опрятно. Эксперт посоветовала найти баланс между облегающим кроем и сдержанной палитрой и выбирать глубокие оттенки серого, бордового и синего вместо кричащих цветов.

«Я часто вижу, как девушки боятся приталенных рубашек. Но правильно выбранное платье-рубашка или узкий топ могут стать вашим «психологическим бронежилетом». В этом стиле критически важна логистика соблазна: мы оставляем место для фантазии, закрывая тело, но подчеркивая его линии», — добавила Морозова.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина.

Александр Рогов также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.

Ранее стилист рассказала, как составить образ с широкими брюками.