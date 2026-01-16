Пять категорий вещей, на которые стоит обратить внимание в январе

Январь и первая половина февраля считаются самым удачным временем для покупок, но только при одном условии — если к распродажам подходят осознанно. Спонтанные скидки редко экономят деньги, зато легко забивают шкаф и добавляют вещи, которые сложно вписать в повседневную жизнь. Гораздо эффективнее заранее понимать, какие гардеробные задачи нужно закрыть, и искать именно их, но по более выгодной цене, как считает стилист Светлана Макарова.

Основной принцип здесь простой: не охотиться за скидкой ради самой скидки, а покупать вещи, которые действительно нужны. Такой подход помогает избежать случайных покупок и снижает риск ситуации, когда вещь уже дома, а идей, с чем и куда ее носить, нет. Для этого удобно заранее ограничить круг выбора несколькими понятными категориями — это экономит время в магазине, деньги на кассе и нервы после покупки.

Первая категория — яркие и экспериментальные вещи. Это те самые акцентные позиции, которые могут казаться странными или «не на каждый день», но именно они добавляют индивидуальности и эмоций в гардероб. Обычно сюда относятся необычные аксессуары, акцентная обувь, сумки, очки, вещи с выразительным принтом, нестандартным кроем или интересной фактурой. При выборе таких позиций важно, чтобы даже спорная вещь сочеталась как минимум с несколькими уже существующими комплектами и чтобы покупка оставалась желанной даже без скидки.

Вторая категория — более дорогие и статусные позиции. Чаще всего это вещи на уровень выше привычного гардероба: качественные жакеты, обувь, сумки универсальных форм, изделия из кашемира, костюмной шерсти или натурального шелка. Распродажа позволяет приобрести такие вещи заметно выгоднее, но требования к ним выше. Посадка должна быть безупречной, а качество — очевидным. Если вещь требует сложного ухода, на который нет ни времени, ни желания, от покупки лучше отказаться.

Третья категория — верхняя одежда. Именно она формирует образ в первую очередь и определяет общее впечатление. Пальто, тренчи, пуховики, шубы и дубленки особенно выгодно покупать на распродажах, так как это инвестиционные вещи, рассчитанные на долгий срок. Здесь важно сначала закрыть базовые потребности — универсальную верхнюю одежду, подходящую под большинство образов. Только после этого имеет смысл добавлять экспериментальные модели, иначе есть риск быстро устать от слишком яркой или необычной вещи.

Отдельного внимания заслуживают изделия из кожи и замши. Эти материалы моментально повышают стилистическую «стоимость» образа: кожа добавляет структуры и характера, замша — мягкой роскоши. На распродажах стоит присматриваться к кожаным курткам и жакетам, юбкам миди, шортам по колено, а также аксессуарам из замши. При выборе важно учитывать плотность материала и фактуру, так как от этого зависит, как вещь будет выглядеть со временем.

Последняя категория — личная база, то, что действительно носится чаще всего и нуждается в обновлении. Это не абстрактные «вечно актуальные» вещи, а конкретные позиции из повседневной жизни. У каждого этот список свой: кто-то регулярно носит жакеты и костюмы, а кто-то — платья или джинсы. Именно эти вещи логичнее всего обновлять на распродажах, потому что они точно не будут лежать без дела и быстро окупят себя в носке.

Также «ГлагоL» рассказывал о типичных стилевых ошибках и гардеробе для женщин старше 50. Зимой не стоит сочетать спортивный пуховик с обувью на каблуке, носить шапки с большим помпоном и короткие брюки. В гардеробе после 50 лет эксперты рекомендуют сделать ставку на классику: принтованные вещи, удлиненные жакеты, кожаные юбки, платья миди и светлые брюки.