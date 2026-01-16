Названы трендовые цвета в педикюре этой зимой

Глубокие винные, темно-синие и «стеклянные» нейтральные оттенки находятся в тренде для педикюра в зимний период. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, эта базовая палитра проектирует образ сдержанной роскоши и гармонируют с плотными текстурами зимнего гардероба. Специалисты отметили, что цвет должен соответствовать вашему внутреннему состоянию девушки. Они советуют ориентироваться не на проходящие тренды, а на классику.

«Выбор цвета — это ваш семафор подсознания. Например, глубокий бордовый часто выбирают те, кто ценит традиции, а «глазурованные» ногти подчеркивают современность», — добавили в сообщении.

Врач-подолог «СМ-Косметология» Елена Погорелова в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что педикюр непосредственно перед отпуском может обернуться неприятными последствиями и испортить отдых. По ее словам, не рекомендуется делать педикюр перед поездкой на море — лучше сделать его за 7–10 дней до отпуска. Это связано с тем, что после педикюра кожа стоп более уязвима к воздействию солнца, песка и соленой воды, которые могут вызвать сухость, шелушение и даже трещины.

