Дерматолог дала советы по уходу за кожей лица зимой

Дерматолог Омарова дала советы по уходу за кожей лица зимой
Зимой кожа испытывает серьезный стресс, особенно, если наступают сильные холода. Надо ли защищать лицо перед выходом на улицу и как ухаживать за кожей в это время года, "РГ" рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник Зарема Омарова.
"Сосуды в холодную погоду сужаются, ухудшается кровоснабжение кожи, замедляются процессы обновления клеток кожи. Усугубляют ситуацию резкие перепады температур на улице и в помещениях, низкая влажность воздуха из-за отопительных приборов: нарушается защитный барьер кожи, повышается ее уязвимость к внешним факторам. Плюс стресс, который мы испытываем в условиях нехватки ультрафиолета. Организм начинает работать в режиме "экономии", стресс снижает способность кожи удерживать влагу и восстанавливаться", - говорит доктор Омарова.
Одним словом, в зимние месяцы даже при нормальной коже повышается риск появления раздражения, воспалений, излишней сухости и чувствительности.
"В холодное время года нужно пересмотреть свой базовый уход за кожей. Причем не только за кожей лица, рук и тела, но и области вокруг губ и глаз, эти зоны находятся в зоне риска, часто оставаясь без должного внимания", - отмечает эксперт.
Что нельзя делать с кожей лица зимой
Наиболее распространенные ошибки:
- умывание горячей водой,
- использование агрессивных (спиртсодержащих) очищающих средств.
"Это нарушает целостность липидного барьера, проще говоря, усиливает сухость и раздражение кожи", - поясняет Зарема Омарова.
Главные принципы ухода за лицом в холодное время года
- Акцент нужно сделать на увлажнении, питании и защите от негативных воздействий окружающей среды.
- Для очищения используйте гидрофильное масло, мягкую пенку или гель без спирта, для тонизирования - увлажняющий тоник или бесспиртовой лосьон.
- Для питания кожи применяют сыворотки с гиалуроновой кислотой, керамидами и витаминами C и E.
- Крема должны быть с плотной текстурой. Средства с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, глицерина, мочевины, алоэ вера, экстракта морских водорослей обеспечат усиленное увлажнение. Крема с керамидом, ниацинамидом, витаминами C и E, ретинолом, маслом ши, жожоба, авокадо, кокоса и миндаля помогут восстановить упругость.
- Не забудьте о руках. Снять раздражение и уменьшить сухость кожи рук помогут крема с пантенолом, аллантоином, ромашкой, календулой.
- Для более глубокого питания и увлажнения, улучшения тонуса кожи прибегают к инъекционным методикам - мезотерапии, биоревитализации, коллагенотерапии. Холодное время года так же идеальное время для проведения процедуры RF-лифтинга для улучшения качества и рельефа кожи.
- В качестве дополнительного домашнего ухода можно использовать ночные маски и мягкие пилинги не чаще 1-2 раза в неделю.
Что делать перед выходом на улицу
Днем не стоит забывать про средства защиты от ультрафиолета - с SPF 30 или выше. Зимнее солнце хотя и кажется мягким, но ультрафиолет проходит даже через плотную толщу облаков и влияет на состояние кожи.Зимой коже нужна дополнительная защита от ветра и холодного воздуха. Перед выходом на улицу для этой цели можно наносить защитные крема или средства с антиоксидантами.
"Для здоровья кожи зимой требуется внутренняя подпитка - разнообразный рацион, так называемая "радуга" на тарелке (больше разноцветных овощей, зелени, фруктов), а при необходимости добавка омега-3", - заключила доктор Омарова.