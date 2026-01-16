Дерматолог дала советы по уходу за кожей лица зимой

Зимой кожа испытывает серьезный стресс, особенно, если наступают сильные холода. Надо ли защищать лицо перед выходом на улицу и как ухаживать за кожей в это время года, "РГ" рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник Зарема Омарова.

"Сосуды в холодную погоду сужаются, ухудшается кровоснабжение кожи, замедляются процессы обновления клеток кожи. Усугубляют ситуацию резкие перепады температур на улице и в помещениях, низкая влажность воздуха из-за отопительных приборов: нарушается защитный барьер кожи, повышается ее уязвимость к внешним факторам. Плюс стресс, который мы испытываем в условиях нехватки ультрафиолета. Организм начинает работать в режиме "экономии", стресс снижает способность кожи удерживать влагу и восстанавливаться", - говорит доктор Омарова.

Одним словом, в зимние месяцы даже при нормальной коже повышается риск появления раздражения, воспалений, излишней сухости и чувствительности.

"В холодное время года нужно пересмотреть свой базовый уход за кожей. Причем не только за кожей лица, рук и тела, но и области вокруг губ и глаз, эти зоны находятся в зоне риска, часто оставаясь без должного внимания", - отмечает эксперт.

Что нельзя делать с кожей лица зимой

Наиболее распространенные ошибки:

умывание горячей водой,

использование агрессивных (спиртсодержащих) очищающих средств.

"Это нарушает целостность липидного барьера, проще говоря, усиливает сухость и раздражение кожи", - поясняет Зарема Омарова.

Главные принципы ухода за лицом в холодное время года

Акцент нужно сделать на увлажнении, питании и защите от негативных воздействий окружающей среды.

Для очищения используйте гидрофильное масло, мягкую пенку или гель без спирта, для тонизирования - увлажняющий тоник или бесспиртовой лосьон.

Для питания кожи применяют сыворотки с гиалуроновой кислотой, керамидами и витаминами C и E.

Крема должны быть с плотной текстурой. Средства с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, глицерина, мочевины, алоэ вера, экстракта морских водорослей обеспечат усиленное увлажнение. Крема с керамидом, ниацинамидом, витаминами C и E, ретинолом, маслом ши, жожоба, авокадо, кокоса и миндаля помогут восстановить упругость.

Не забудьте о руках. Снять раздражение и уменьшить сухость кожи рук помогут крема с пантенолом, аллантоином, ромашкой, календулой.

Для более глубокого питания и увлажнения, улучшения тонуса кожи прибегают к инъекционным методикам - мезотерапии, биоревитализации, коллагенотерапии. Холодное время года так же идеальное время для проведения процедуры RF-лифтинга для улучшения качества и рельефа кожи.

В качестве дополнительного домашнего ухода можно использовать ночные маски и мягкие пилинги не чаще 1-2 раза в неделю.

Что делать перед выходом на улицу

Днем не стоит забывать про средства защиты от ультрафиолета - с SPF 30 или выше. Зимнее солнце хотя и кажется мягким, но ультрафиолет проходит даже через плотную толщу облаков и влияет на состояние кожи.Зимой коже нужна дополнительная защита от ветра и холодного воздуха. Перед выходом на улицу для этой цели можно наносить защитные крема или средства с антиоксидантами.