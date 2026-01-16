Певица Нюша раскрыла правду о пластике

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, раскрыла правду о пластике. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

35-летняя поп-исполнительница рассказала, что нашла в сети очередной разбор врача, который обвинил ее в хирургических вмешательствах. По словам звезды, мнение доктора ее позабавило.