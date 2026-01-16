Секреты стиля Хейли Бибер: как повторить ее люксовые образы

Хейли Бибер — воплощение современного шика: модель, предпринимательница и икона стоит-стайл, чьи аутфиты сочетают расслабленность с роскошью.

Будь то выход на красную дорожку или городская прогулка, Хейли учит нас, что стиль — это уверенность в деталях. Разберем ключевые приемы и подскажем, как адаптировать их к своему гардеробу, не тратя при этом целое состояние.

1. Верхняя одежда оверсайз

Хейли обожает объемные пальто и бомберы, которые добавляют драмы повседневным образам. Зимой она носит текстурированное шерстяное пальто с широкими брюками — идеальный пример, как монохром может быть многогранным. Чтобы повторить образ: выберите объемное пальто в нейтральных тонах. Сочетайте с базовыми джинсами и топом.

2.Носки и лоферы: комфорт на стиле

Ее фирменный кэжуал — джинсы багги с лоферами, под которые звезда надевает носки. Это отсылка к 2000-м, но в современном ключе. Совет: носите белые носки и черные лоферы. Такой look подойдет для прогулок или встреч — добавьте кожаную сумку-тоут для шика.

3. Широкие брюки и облегающие топы: силуэт с акцентом

Хейли часто выбирает широкие брюки из вельвета или шерсти или джинсы багги. Сверху — простой облегающий топ, либо кроп-топ. Это универсально для офиса или городских прогулок, посиделок в кафе. Такие пропорции отлично балансирует силуэт. Добавьте тонкие очки в винтажном стиле для загадочности.

4. Платье с изюминкой: от люкса к кэжуал

Для вечеров Хейли предпочитает минималистичные платья с изюминкой, делая акцент на текстуру или яркие детали.

Нас покорил ее look от Армани. Подобный вариант подойдет для ужинов и вечеринок и сделает вас яркой звездой. Для баланса накиньте сверху шерстяное пальто. Не забудьте про акцентные серьги.

5. Аксессуары: тихая роскошь в деталях

Секрет Хейли — в балансе: большие хобо-сумки — ее любимые The Row, акцентные украшения и нейтральный макияж. Она смешивает активные принты, как, например, горох с полоской, но держит палитру спокойной. А еще Хейли очень любит головные уборы — панамы или шляпы.

Стиль Хейли — про уверенность: носите вещи так, будто они созданы для вас. Начните с базовых инвестиций, миксуйте масс-маркет с люксом. В 2026 ее луки вдохновляют на смелость в простоте — попробуйте, и ваш гардероб преобразится.