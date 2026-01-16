Деми Мур снялась для рекламы в платье-комбинации

Актриса Деми Мур снялась для рекламы бренда уходовой косметики для волос Kérastase. Cнимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

63-летняя Деми Мур позировала в черном платье комбинации с глубоким декольте, отказавшись от нижнего белья. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж.

9 января Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе.