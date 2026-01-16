Названы правила ухода за стопами в зимний период

В холодное время кожа стоп требует особого ухода, поскольку она подвергается двойной нагрузке: трению об обувь и сухости от отопления. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог Екатерина Лебедева.

© Freepik

По ее словам, в этот период важно спроектировать систему увлажнения, которая предотвратит появление трещин, и ежедневно ухаживать за ногами. Кроме того, следует наладить питание и есть больше белка.

«Я часто вижу пациенток с онихолизисом из-за тесной зимней обуви. Ногти на ногах требуют свободы. Я рекомендую использовать антисептические составы, такие как императорский лимонник, для обработки кожи стоп. Это эффективная профилактика грибковых инфекций в условиях повышенной влажности внутри сапог», — заключила Лебедева.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова до этого говорила, что для профилактики и лечения грибковых инфекций стоп и ногтей важно соблюдать гигиену и своевременно обращаться к врачу. По ее словам, заразиться инфекцией можно в бассейне, бане или сауне, где создается идеальная среда для грибка, а также при примерке чужой обуви или на пляже.