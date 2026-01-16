Топ-7 сумок и украшений года

Мода сегодня делает ставку на индивидуальность. Аксессуары больше не фон — они главные герои образа, те самые детали, которые превращают обычный день в маленькое событие.

© globallookpress

Мы выбрали семь must-have сезона, вдохновленных свежими дизайнерскими коллекциями. Такие вещи легко вписываются в гардероб и мгновенно поднимают настроение. Настоящий шик — в мелочах.

1. Balenciaga City bag — обновленная легенда

Икона нулевых возвращается в мягкой коже, с цепями и новыми оттенками. Вместительная, удобная, но с той самой городской элегантностью. Белла Хадид уже носит ее с джинсами и oversize-пальто — и выглядит безупречно. Идеальный баланс между ностальгией и актуальностью.

2. Сумки с цепочками — роскошь в движении

Цепи как ручки или декор — один из самых заметных мотивов сезона. Chanel, Valentino, Stella McCartney показывают их в золоте и серебре. Носи с платьем для вечера или с брюками для дня — всегда работает. Это когда хочется блеска, но без перебора.

3. Фринж-сумки — текстура и легкость

Бахрома добавляет динамики и мягкости. Loewe и другие бренды экспериментируют с формами и цветами — от глубокого синего до приглушенного зеленого. Подходит и к бохо, и к минимализму. Один взмах — и образ оживает.

4. Сумка-парашют от Bottega Veneta — практичный шик

Легкая, слоистая, с регулируемыми ремнями и спокойными тонами. Вдохновлена парашютом, но выглядит утонченно. Для путешествий, работы или прогулок — добавьте шарм или подвеску, и сумка становится личной. Функционально и красиво одновременно.

5. Викторианские украшения — загадка и романтика

Кресты, сердечки с темными камнями, готические мотивы в современной обработке. Saint Laurent и Valentino предлагают носить их с черным или белым — для контраста. Это не мрачно, а интригующе: добавляет глубины даже простому свитеру.

6. Броши — акцент с душой

Броши снова в центре внимания. Boucheron, Tiffany показывают их на лацканах, платьях, даже сумках. Антикварные или с крупными камнями — приколите к пальто, и обычный аутфит превращается в громкое заявление. Простой способ почувствовать себя особенной.

7. Многослойные ожерелья — объем без тяжести

Жемчуг, бисер, разные длины и текстуры от Celine и Chanel. Миксуйте цвета и формы — для V-выреза или водолазки. Зимой греют визуально, летом добавляют легкости. Когда хочется объема без тяжести.

Эти аксессуары — про уверенность и удовольствие от деталей. Сегодня мода позволяет быть многогранной: выбирай то, что резонирует именно с тобой. Один-два акцента — и гардероб заиграет по-новому.