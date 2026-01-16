Раскрыт секрет прически звезды нашумевшего «Жаркого соперничества»

Стилист по волосам Кэндис Бернс раскрыла секрет прически американского актера Коннора Сторри, который привлек внимание медиа на премии «Золотой глобус». Разговор с ней публикует GQ.

25-летний актер, звезда нашумевшего сериала «Жаркое соперничество», появился на ковровой дорожке с неожиданной стрижкой — маллетом, подразумевающим укороченные пряди над ушами и у лица и длинные волосы на затылке. В сети тут же принялись обсуждать выбор такой нетипичной прически.

По словам Бернс, при создании образа Сторри она вдохновлялась магшотом (магшот — снимок подозреваемого в совершении преступления анфас и в профиль — прим. «Ленты.ру») музыканта Курта Кобейна 1986 года, на котором тот был запечатлен с аналогичной стрижкой.

«Я использовала крем для кудрей, масло для волос и мусс, чтобы волосы выглядели немного неопрятно», — подытожила парикмахер.

Ранее звезд «Жаркого соперничества» Коннора Сторри и Хадсона Уильямса окрестили на «Золотом глобусе» сердцеедами.