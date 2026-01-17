Сестра Дуа Липы вышла на публику в мини-платье

Сестра Дуа Липы Рина на приеме в отеле St Martins Lane перед тем, как посмотреть постановку «Жизель» в Лондоне. Об этом сообщает Dailу Mail.

Сестра-«близнец» Дуа Липы вышла на публику в черном бархатном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили черные туфли и колготки. Волосы Рине собрали в высокий хвост и сделали вечерний макияж.

В июле Дуа Липа в интервью журналу Vogue объявила о помолвке с возлюбленным, актером Каллумом Тернером.

«Да, мы помолвлены, я очень взволнована. Я обожаю свое кольцо. Оно отражает мою суть. Так приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, настолько хорошо тебя знает», — рассказала поп-исполнительница.

По словам артистки, актер выбирал обручальное кольцо, советуясь с ее подругами и сестрой.

До этого Дуа Липа показала снимки, сделанные во время отдыха с возлюбленным Каллумом Тернером в Албании. На одном из кадров певица была запечатлена в красном крошечном бикини и солнцезащитных очках с анималистичным принтом.