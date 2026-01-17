Откровенное фото российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой после смены имиджа описали в сети фразой «Опасность вернулась». Высказывания о ее внешности появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,4 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 34-летняя знаменитость предстала в облегающем черном топе с тонкими бретелями и глубоким декольте. Также она распустила окрашенные в блонд волосы, сделав объемную укладку, нанесла макияж с черными стрелками на веках и коричневым карандашом на контуре губ и продемонстрировала длинные наращенные ногти нюдового оттенка.

Поклонники высказались об инфлюэнсерше в комментариях, вспомнив ее старое прозвище.

«Именно такая прямо огонь! Вернула свои бомбические формы. Опасность вернулась!», «Ну это просто на нереальном. К нам вернулась Опасность», «Опасность, мы тебя очень ждали!», «Она в прайме!», «Мать в отрыве», «Икона интернета снова пришла покорять сердца!» — выразили радость юзеры.

Ранее в январе Анастасия Ивлеева начала удалять татуировки с тела. Также она показала внешность на фото из читательского билета 2009 года.