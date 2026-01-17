Хейли Бибер поддержала завирусившийся тренд

2026-й — новый 2016-й, решили пользователи Сети и запустили целый тренд. Юзеры по всему миру вспоминают, как выглядели 10 лет назад, и ловят ностальгию. Не стала исключением и Хейли Бибер. Модель выкатила целый пост в запрещённой соцсети с фотографиями десятилетней давности. И да, вы не ошиблись: эти кадры — американская мечта каждой девочки-подростка в те годы.

© Super.ru

«Вы просто должны быть там», — подписала свежую публикацию Хейли.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Среди снимков — её совместные фото с Джастином Бибером (тогда их отношения только начинались), с Кендалл и Кайли Дженнер, а также с Беллой Хадид.

Кстати не так давно Джастин и Хейли отпраздновали десятую годовщину своих отношений. 10 лет назад Джастин и Хейли Бибер встретили Новый год вместе. Поговаривают, что на тот момент музыкант ещё состоял в отношениях с Селеной Гомес (по крайней мере, об официальном расставании речи не шло), однако начало 2016-го перевернуло всё с ног на голову. После проведённого вместе праздника Джастин и Хейли перестали скрывать, что между ними не просто дружба, а папарацци стали всё чаще замечать их на публике вдвоём.